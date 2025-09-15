Минтруд выделит деньги компаниям, нанимающим участников СВО

Минтруд России собирается выделять субсидии компаниям, которые примут на работу участников СВО.

"Предприятие может получить до 200 тыс. рублей на расходы по оборудованию рабочего места с учетом особенностей здоровья кандидата. Поддержку можно получить как на оборудование специализированных, так и на адаптацию обычных рабочих мест", - сообщил министр труда Антон Котяков, выступая с докладом на ВНТО-2025.

По его словам, разработаны поправки, которые позволят получать поддержку компаниям, которые нанимают новых работников, и организациям, где ветеран работал ранее.