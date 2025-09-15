Арестованный мэр Красноярска подал прошение об отставке

Находящийся под следствием мэр Красноярска Владислав Логинов подал прошение об отставке. Документы направлены в городской совет депутатов.

"Да, заявление такое есть (об отставке Логинова). Завтра на сессии будет рассмотрено", - сказал ТАСС заместитель председателя горсовета Красноярска Андрей Козиков.

Логинов был задержан 9 июня 2025 г. В администрации города прошли обыски. Позже мэру было предъявлено обвинение в получении взятки. По мнению следствия, в 2018-24 гг. он получил от гендиректора коммерческой организации взятку в 180 млн руб. деньгами и оплатой строительства на его участке бани. За это Логинов якобы должен был обеспечить победу организации в конкурсах муниципального "Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства" на ремонт городских дорог.