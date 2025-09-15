15 Сентября 2025
Общество В России
Фото: Накануне.RU

Участниц Pussy Riot приговорили к 8-13 годам колонии

Четырех участниц группы Pussy Riot приговорили к лишению свободы на сроки от 8 до 13 лет по делу о дискредитации российской армии.

Суд Басманного района Москвы приговорил Марию Алехину к 13 годам общего режима, Тасо Плетнер – к 11 годам, Диану Буркот и Алину Петрову – к 8 годам колонии каждую. Приговор вынесен заочно – девушки находятся за пределами России.

Им также запретили администрировать интернет-сайт на срок от 4 до 5 лет.

Прокуратура запрашивала для участниц группы от 9 до 14 лет заключения.

Дискредитацию армии надзорное ведомство (и – исходя из приговора – суд) усмотрело в клипе, созданном группой в декабре 2022 года. Также к клипу был текстовый комментарий. "Фактически в них содержится заведомо ложная информация об использовании Вооруженных сил Российской Федерации для истребления и массового убийства украинцев, уничтожения объектов гражданской инфраструктуры в ходе проведения специальной военной операции", - цитирует прокуратуру РБК. Также СКР и Басманный суд пришли к выводу, что Плетнер, Петрова и Алехина во время протестной акции в одном из мюнхенских музеев "выкрикивали лозунги, содержащие заведомо недостоверные сведения об уничтожении российскими военными гражданской инфраструктуры в Мариуполе".

Теги: pussy riot, приговор, дискредитация армии


