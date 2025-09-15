Депутат Госдумы Жанна Рябцева посетила Рефтинский завод "Теплит"

15 Сентября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Экономику "охладили" до стагнации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Политика Свердловская область В России
Фото: пресс-служба строительного холдинга &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Депутат Госдумы Жанна Рябцева посетила Рефтинский завод "Теплит"

Зампредседателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Государственной Думы РФ Жанна Рябцева с рабочим визитом посетила Рефтинский завод "Теплит", входящий в структуру уральского строительного холдинга "Атомстройкомплекс".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, Рябцева осмотрела производственные линии и ознакомилась с технологией вторичной переработки, которая позволяет заводу улучшать экологическую обстановку в регионе. В Рефтинском городском округе находится крупнейшая тепловая электростанция в России, работающая на твердом топливе. Ежегодно она оставляет 4,8 млн тонн золы, которая оседала бы в золоотвалах – однако благодаря развитым в регионе технологиям вторичной переработки значительная часть золы используется в производстве востребованных стройматериалов.

Жанна Рябцева во время посещения Рефтинского завода "Теплит"(2025)|Фото: пресс-служба строительного холдинга "Атомстройкомплекс"

Завод "Теплит" с 2004 года является крупнейшим потребителем золы-уноса Рефтинской ГРЭС, применяя ее в качестве минерального сырья для выпуска легких блоков из ячеистого бетона – твинблоков. Зола-уноса в качестве сырья обеспечивает газобетон такими важными потребительскими свойствами, как морозостойкость, теплоэффективность и прочность – что в сочетании с малым весом и идеальной геометрией делает его максимально эффективным строительным материалом.

Жанна Рябцева во время посещения Рефтинского завода "Теплит"(2025)|Фото: пресс-служба строительного холдинга "Атомстройкомплекс"

"Три наших завода – в Рефтинском, Березовском и Сысерти – в общей сложности выпускают в год 1,2 млн кубометров твинблоков, используя для этого 400 тысяч тонн золы – столько остается на Рефтинской ГРЭС ежемесячно. Таким образом, благодаря участию "Атомстройкомплекса", Рефтинская ГРЭС один месяц в году не выбрасывает золу в отвалы. В результате вместо накопления золоотвалов регион получает качественный и экологичный строительный материал, который применяется в многоквартирном и индивидуальном жилищном строительстве, возведении объектов социального и производственного назначения", - рассказал управляющий директор завода Андрей Вишневский.

Жанна Рябцева во время посещения Рефтинского завода "Теплит"(2025)|Фото: пресс-служба строительного холдинга "Атомстройкомплекс"

"То, что в Свердловской области строительное предприятие успешно применяет технологию переработки золы крупной ГРЭС – колоссальная экологическая история, которую нужно развивать и транслировать по всей стране. Экологическая повестка имеет высокую актуальность, врио губернатора Денис Паслер уделяет этому вопросу большое внимание. Важно, чтобы и другие предприятия включались в переработку золы – например, ее можно применять в дорожном строительстве и других производствах", - отметила Жанна Рябцева.

Ранее Паслер лично посетил стройплощадку нового завода "Теплит" и высоко оценил вклад холдинга "Атомстройкомплекс" в развитие экотехнологий на производстве.

Теги: Рябцева, Теплит, визит


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети