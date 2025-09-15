Депутат Госдумы Жанна Рябцева посетила Рефтинский завод "Теплит"

Зампредседателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Государственной Думы РФ Жанна Рябцева с рабочим визитом посетила Рефтинский завод "Теплит", входящий в структуру уральского строительного холдинга "Атомстройкомплекс".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, Рябцева осмотрела производственные линии и ознакомилась с технологией вторичной переработки, которая позволяет заводу улучшать экологическую обстановку в регионе. В Рефтинском городском округе находится крупнейшая тепловая электростанция в России, работающая на твердом топливе. Ежегодно она оставляет 4,8 млн тонн золы, которая оседала бы в золоотвалах – однако благодаря развитым в регионе технологиям вторичной переработки значительная часть золы используется в производстве востребованных стройматериалов.

Завод "Теплит" с 2004 года является крупнейшим потребителем золы-уноса Рефтинской ГРЭС, применяя ее в качестве минерального сырья для выпуска легких блоков из ячеистого бетона – твинблоков. Зола-уноса в качестве сырья обеспечивает газобетон такими важными потребительскими свойствами, как морозостойкость, теплоэффективность и прочность – что в сочетании с малым весом и идеальной геометрией делает его максимально эффективным строительным материалом.

"Три наших завода – в Рефтинском, Березовском и Сысерти – в общей сложности выпускают в год 1,2 млн кубометров твинблоков, используя для этого 400 тысяч тонн золы – столько остается на Рефтинской ГРЭС ежемесячно. Таким образом, благодаря участию "Атомстройкомплекса", Рефтинская ГРЭС один месяц в году не выбрасывает золу в отвалы. В результате вместо накопления золоотвалов регион получает качественный и экологичный строительный материал, который применяется в многоквартирном и индивидуальном жилищном строительстве, возведении объектов социального и производственного назначения", - рассказал управляющий директор завода Андрей Вишневский.

"То, что в Свердловской области строительное предприятие успешно применяет технологию переработки золы крупной ГРЭС – колоссальная экологическая история, которую нужно развивать и транслировать по всей стране. Экологическая повестка имеет высокую актуальность, врио губернатора Денис Паслер уделяет этому вопросу большое внимание. Важно, чтобы и другие предприятия включались в переработку золы – например, ее можно применять в дорожном строительстве и других производствах", - отметила Жанна Рябцева.

Ранее Паслер лично посетил стройплощадку нового завода "Теплит" и высоко оценил вклад холдинга "Атомстройкомплекс" в развитие экотехнологий на производстве.