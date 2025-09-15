15 Сентября 2025
Общество Томская область
Фото: tomsk.gov.ru

Владимир Мазур дал старт масштабному V Международному фестивалю визуальных искусств имени Александра Невского

В Томской области открылся V международный фестиваль визуальных искусств имени Александра Невского. Старт работе этого масштабного мероприятия дал губернатор Томской области Владимир Мазур со сцены областного театра драмы.

Владимир Мазур в своем приветственном слове напомнил, что Президент РФ Владимир Путин уделяет огромное внимание развитию креативных индустрий, культуры и поддержке талантливой молодежи, представителей которой много и в Томской области.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

«Имя Александра Невского — это воплощение мужества, веры, справедливости, защитника. Почти 800 лет он является ярким примером для каждого россиянина. И, конечно, каждый из вас знает его роль в истории Отечества. И все эти восемь столетий поколения наших соотечественников — наши предки и мы сами — стоим перед вызовом: сохранить и преумножить нашу историю, наши традиции, нашу культуру, — сказал Владимир Мазур. — И в этом огромную роль всегда играла и играет молодежь. Это целая армия талантливых, неравнодушных, патриотичных, любящих свою страну людей. Желаю вам не останавливаться — дерзайте, идите вперед, создавайте, будьте достойны традиций нашей великой страны!».

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

На площадке фестиваля будут работать участники в возрасте от 12 до 35 лет, которые продемонстрируют свои проекты в различных жанрах: фотография, видеоклип, анимация, художественное кино, документальное кино, живопись, графика.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Тематика фестиваля знаковая для страны - 80-летие Победы, Год защитника Отечества, защитники и герои России всех времен.

В рамках торжественного открытия прошли яркие и креативные выступления творческих коллективов. Среди членов жюри фестиваля известные отечественные деятели искусств: Андрей Мерзликин, Сергей Маховиков и Игорь Петренко.. Почётным гостем фестиваля этого года стал режиссер, сценарист и общественный деятель Василий Харьковой.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Программа фестиваля предполагает проведение мероприятий до конца осени. Запланированы самые различные конкурсные мероприятия, презентации, ретроспективные показы, творческие встречи, мастер-классы, показы новинок отечественного кинематографа и фильмов-лауреатов кинофестивалей, выставки и мастер-классы и многое другое.

А имена победителей фестиваля-2025 станут известны в декабре.

Справка. V Международный фестиваль визуальных искусств имени Александра Невского организован администрацией Томской области, Томским Губернаторским колледжем культуры и искусств при поддержке Томской епархии Русской православной церкви.

Теги: владимир мазур, фестиваль , креативные индустрии, александр невский


