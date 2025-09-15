Памфилова назвала глобальную паутину "недружественной"

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова назвала интернет "недружественной нам" глобальной паутиной.

Подводя итоги Единого дня голосования (который длился три дня и закончился накануне), Памфилова заявила об изолированности системы "ГАС Выборы 2.0" от интернета. "Она [система] автономна <…> от интернета. Этой глобальной паутины, недружественной нам", сказала Памифилова. На ее слова обратили внимание несколько Telegram-каналов.

Накануне Памфилова на брифинге о ходе голосования заявила о беспрецедентной атаке на интернет-ресурсы ЦИК. По ее словам, было зафиксировано около 290 тыс. атак на портал Центральной избирательной комиссии России и более трехсот на ресурсы, обеспечивающие дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Она добавила, что атаки на ресурсы ЦИК не повлияли на ход голосования.

По данным Минцифры, ДЭГ воспользовались около 1,5 млн избирателей в 24 регионах. Все они использовали интернет.