СМИ: Минцифры создаст список тех, кто может звонить россиянам без разрешения

Минцифры России создаст "белый список" организаций, которые смогут заниматься обзвонами граждан и при этом не получать нагоняй за спам, пишут "Ведомости". Операторы не должны будут их блокировать.

Окончательный список будет определен после согласования с заинтересованными ведомствами. В Минцифры комментировать эти планы не стали, но напомнили, что теперь граждане могут установить запрет на массовые обзвоны, обратившись с заявлением к своему оператору связи. При этом звонки от органов власти и подведомственных им организаций не попадают под возможность блокировки.

Ранее гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывал, что прорабатывается возможность сохранения для социологов возможности обзвонов для проведения опросов.