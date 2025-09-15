По делу о гибели людей на Эльбрусе прошли задержания

Задержаны подозреваемые по делу о гибели людей на канатной дороге на Эльбрусе.

По версии следствия, 12 сентября на канатно-кресельной дороге на горе Эльбрус произошла авария. Погибли трое и получили различные травмы несколько граждан. Следствием было установлено, что оборудование канатно-кресельной дороги эксплуатировало ООО "МКД Эльбрус".

Задержаны директор и главный инженер ООО "МКД Эльбрус", отвечавшие за обслуживание оборудования и безопасность оказываемых гражданам услуг. Опечатаны технические помещения станций канатной дороги и прекращена её эксплуатация на всем протяжении трассы, сообщает управление СКР по Кабардино-Балкарии.