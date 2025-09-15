В Екатеринбурге вынесли приговор стрелявшему у клуба по машине своей обидчицы

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Александру Дискову, напавшему с оружием на местную жительницу и ее знакомых.

По версии следствия, в июне 2023 года обвиняемый 1988 г.р. приобрел пистолет и не менее семи патронов к нему, несмотря на то, что не имел права на приобретение, хранение, перевозку и ношение огнестрела и боеприпасов. В ноябре того же года в одном из местных заведений по ул. Радищева между ним и одной из посетительниц, отдыхавшей в компании, возник словесный конфликт, во время которого женщина неоднократно оскорбляла обвиняемого.

Уже на парковке возле заведения мужчина семь раз выстрелил в автомобиль своей обидчицы марки "CADILLAC ESCALADE". Когда же за женщину вступился один из ее знакомых, пытаясь урегулировать конфликт, обвиняемый нанес ему два удара кулаком, отчего тот упал и получил черепно-мозговую травму. Более того, владелец огнестрела стал угрожать убийством другому члену компании отдыхающих, а после и вовсе приставил пистолет в упор к голове мужчины.

Установлено, что после административных ограничений, наложенных судом, обвиняемый неоднократно их нарушал - в том числе запрет на выезд за пределы Свердловской области без разрешения уполномоченного органа.

В обвинительном заключении содержится несколько статей:

ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности);

ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное иным общеопасным способом);

ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством);

ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему).

Ранее Дискова также обвиняли по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ (самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства, пребывания в целях уклонения от административного надзора), однако уголовное преследование по ней в суде было прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности.

Ранее гособвинение запросило для Дискова 7 лет исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере заработной платы или иного дохода за период 2 месяца. Сегодня суд признал екатеринбуржца виновным и по совокупности преступлений назначил ему 5 лет исправительной колонии строгого режима.

Зачесть время отбывания под стражей с 22 ноября 2023 года по 6 марта 2024 года в расчете один день по стражей за один день в колонии. Время под домашним арестом с 7 марта 2024 года по 10 апреля 2024 года зачесть в расчете два дня под домашним арестом за один день в колонии.

Суд также постановил выплатить владелице автомобиля компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей.