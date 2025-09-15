В России появилось мошенничество с участием "школьных психологов"

ВТБ предупредил россиян о новой схеме мошенничества. В ней речь идёт о "школьных психологах".

Мошенники, представляясь школьными психологами, рассылают россиянам ссылки на поддельные сайты государственных сервисов, сообщая, что их ребёнок якобы не прошёл обязательное тестирование. Сценарий завершается "дистанционными проверками" и передачей денег и ценностей лже-курьеру.

Во время звонка мошенники предлагают пересдать тест по ссылке, которая ведёт на фишинговый сайт. Это позволяет им получить доступ к личным данным, а иногда и к банковским аккаунтам. Затем они сообщают своим "жертвам" об утечке данных или угрозе уголовного преследования за действия, якобы совершённые от их имени. Злоумышленники запугивают как детей, так и их родителей, требуя включить видеозапись и устроить "проверку" дома, собрать ценные вещи и деньги для передачи курьеру.

Летом, во время вступительных экзаменов, мошенники также представлялись школьными психологами и собирали персональные данные и реквизиты документов взрослых и детей для "характеристики ученика". Цель таких обзвонов — получить доступ к личным кабинетам государственных порталов, банков или использовать полученные данные в схемах социальной инженерии (звонки "из банка" с просьбой "подтвердить операцию"), сообщает пресс-служба банка.