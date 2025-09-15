Россия увеличила экспорт минеральных удобрений

В мире могут вырасти цены цен на все ключевые виды минеральных удобрений. Речь идёт о ближайшем будущем – 2025-26 гг.

К примеру, экспортная цена на карбамид по итогам 2025 г. может составить в среднем $386 за т, то есть рост составит 6%. Росту поспособствовали новые пошлины со стороны ЕС на продукцию из России и Белоруссии, тарифная политика США, ограничения на экспорт из Китая в первом полугодии. перебои с поставками газа в ряде стран, эскалация конфликта на Ближнем Востоке, а также стабильный спрос.

При этом за восемь месяцев 2025 г. российские компании увеличили экспорт минеральных удобрений на 8% год к году, до около 30 млн т. При сохранении набранных темпов годовой показатель может достичь 45 млн т, пишет "Ъ".