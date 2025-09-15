На Урале суд назначил штраф за работающих на хлебокомбинате граждан Шри-Ланки и Узбекистана

На Среднем Урале суд назначил 5,7 млн рублей штрафа за незаконное привлечение мигрантов к работе на хлебокомбинате.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, в июле прошлого года полицейскими в ходе проверки на Режевском хлебокомбинате были обнаружены граждане Шри-Ланки и Узбекистана. Они работали на предприятии грузчиками, фасовщиками и сборщиками продукции. Всего было выявлено 23 сотрудника, не имевших патента или разрешения на работу.

В ходе разбирательства выяснилось, что предприятие привлекало работников, в том числе, по договору с ИП Рыбаченок. По факту выявленного нарушения на предпринимателя составили административные протоколы. Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес решение за незаконное привлечение трудовых мигрантов. За каждого из 23 сотрудников ИП назначен штраф в 250 тысяч рублей.

Решение было обжаловано в Свердловском областном суде, но безуспешно. Общая сумма штрафов составила 5 млн 750 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор проверит уральский хлебозавод после фото с ходящими прямо по батонам мигрантами.