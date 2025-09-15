Взрыв газа в Ангарске: один человек погиб, двое пострадали

Взрыв газа произошел на втором этаже многоквартирного дома в Ангарске. Погиб один человек, двое ранены и госпитализированы.

ЧП произошло рано утром в доме в 12-м микрорайоне города. Из-за взрыва были повреждены окна и стены дома.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ.

"В результате случившегося 40-летний мужчина и его 12-летняя дочь получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. В ходе разбора завалов обнаружено тело погибшего 56-летнего мужчины", - сообщили в управлении Следственного комитета по Иркутской области.



