15 Сентября 2025
Фото: Накануне.RU

На Урале суд вернул деньги жертве телефонных мошенников из Томска

На Среднем Урале суд взыскал деньги в пользу жертвы телефонных мошенников из другого региона.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, в июле 2024 года жительница Томска столкнулась с классической схемой мошенничества: неизвестные позвонили и представились "следователем Следственного комитета" и "сотрудником банка". Они заявили женщине, что кто-то якобы пытается оформить кредит на ее имя и убедили самостоятельно взять кредит, а полученные деньги перевести на "безопасный счет".

В итоге жительница Томска через банкомат перевела 100 тысяч рублей на названный ей банковский счет. Затем решив, что она стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию. Силовики выяснили, что деньги поступили на счет жителя Нижнего Тагила по имени Антон. В отношении уральца возбудили уголовное дело.

Прокурор обратился с иском, требуя взыскать с Антона сумму неосновательного обогащения в 100 тысяч рублей. Сам тагильчанин в суд не явился и не представил никаких возражений к предъявленным требованиям. В итоге он обязан вернуть женщине всю сумму, которую перевели ему на карту.

Решение суда пока не вступило в силу и еще может быть обжаловано.

Теги: мошенники, деньги, суд, Томск


