Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

NYT: Россия многократно увеличила производство БПЛА и стала "империей дронов"

Россия многократно увеличила производство беспилотников и стала "империей дронов". Об этом пишет The New York Times.
Если в 2022 году в заголовки газет попало событие, когда ВС РФ запустили одним ударом 43 дрона, то сейчас запускается до 800. Этот скачок стал результатом большого увеличения производства в России ударных дронов, которым президент Владимир Путин уделяет приоритетное внимание и которые собираются в России. Это стало колоссальной проблемой для Украины, которая поначалу обладала преимуществом по дронам, но теперь имеет от них большие проблемы.

По данным Times, в 2025 году Россия запустила по военным целям на Украине более 34 тыс. ударных дронов, что почти в девять раз больше, чем за тот же период прошлого года. Только за одну ночь в первые выходные сентября Россия запустила рекордные 810 ударных беспилотников и ложных целей. За этими ошеломляющими цифрами стоит революция в производстве беспилотников в России. Это следствие пристального внимания государства и лично президента России, считает издание. Беспилотники сильно продвинулись благодаря усовершенствованным системам наведения, повышенной помехоустойчивости и новым типам боеголовок. За счет мобилизации производственных мощностей в 2026 году Россия может производить до 60 тыс. ударых дронов, считают аналитики.

Также ВС РФ запускают ударные беспилотники целыми роями или волнами и направляют их по запутанным траекториям, чтобы отвлечь внимание от реальных целей. А параллельно запускаются ложные цели, изготовленные из окрашенного пенопласта и фанеры, которые иногда содержат небольшие боеголовки и неотличимы от настоящих беспилотников в небе.

Россия намерена создать целое военное подразделение под названием "Силы беспилотных летательных аппаратов", говорится в публикации.

Как пишет "Военное обозрение", в 2022 году Украине были переданы НАТОвские технологии, поэтому Россия поначалу отставала в производстве и применении дронов. Сейчас это преодолено.

