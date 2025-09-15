Нижнем Тагиле водитель Шевроле погиб, врезавшись в дерево

Сотрудники Госавтоинспекции в Нижнем Тагиле выясняют обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего накануне, 14 сентября. Водитель не справился с управлением. В результате, мужчина погиб, а пассажиры пострадали.

Как сообщает Госавтоинспекция по Свердловской области, вчера около 23.00 часов на 6 км автодороги "село Лая - село Балакино" водитель "Шевроле Нива" выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево, из-за чего машина опрокинулась.

Водитель от полученных травм скончался на месте еще до прибытия "скорой". Пассажиры - мужчины 1985 г.р. и 2000 г.р., получили травмы и были доставлены в больницу в Нижний Тагил для оказания необходимой помощи.

Установлено, что в момент аварии ни водитель, ни пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. В каком состоянии погибший находился за рулем, будет ясно после проведения медицинских экспертиз.

На месте ДТП автоинспекторы и следственно-оперативная группа провели необходимые процессуальные действия. По данному факту организовано проведение расследования.

Госавтоинспекция призывает водителей к неукоснительному соблюдению правил на дорогах и выбору безопасного стиля управления транспортным средством.