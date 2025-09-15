15 Сентября 2025
Уральский ФО
Фото: Reuters / Vatican Media / Simone Risoluti

Римский папа сомневается в посредничестве Ватикана между Москвой и Киевом

Посредничество Ватикана между Москвой и Киевом нереалистично. Об этом 14 сентября заявил папа римский Лев XIV.

По его словам, Ватикан выступает за мир, но роль посредника не так реалистична. При этом ранее Ватикан предлагал себя в качестве места для переговоров, в том числе это делал сам Лев XIV. Он также сказал, что Ватикан прикладывает большие усилия, чтобы сохранить нейтралитет.

Ранее глава Службы печати Ватикана Маттео Бруни сообщил, что Лев XIV призвал президента России Владимира Путина сделать шаг на пути к скорейшему миру. Общие христианские ценности могут в этом помочь.

В России очень прохладно относятся к посредничеству Ватикана, который только на словах является нейтральным. Это связано с тем, что униаты, подчиняющиеся папе, были одной из движущих сил переворота 2014 года на Украине, и сейчас продолжают свою активную деятельность против УПЦ. В частности, они в хороших отношениях с другими раскольниками - из "томосной" ПЦУ. Захваты храмов происходят при их активном участии. Папа римский об этом хорошо осведомлен, но молчаливо поддерживает эту агрессию.

Ректор Российского православного университета святого Иоанна Богослова Александр Щипков выразил общее мнение в РПЦ, что Ватикан преследует свою давнюю цель - распространение на Украине униатства.

Теги: ватикан, Лев XIV


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

