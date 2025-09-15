В Крыму не могут потушить природный пожар в районе поселка Орджоникидзе

В Крыму мощный природный пожар в районе поселка Орджоникидзе не удается остановить, за ночь пройденная огнем площадь увеличилась до 80 гектаров. На месте работают более 400 специалистов. Тушение осложняют труднодоступная местность, жара и ветер.

К работам привлекли пожарных МЧС, "Крым-спаса", лесничих, добровольную пожарную команду. А вот волонтеров к тушению привлекают только в светлое время суток. "Волонтеры есть на месте, порядка 70-80 человек уже. Сейчас работают только сотрудники МЧС, пока волонтеров не допускают. Работают профессионалы. Пока все под контролем. В текущий момент допускать волонтеров — опасно", — сообщил вечером глава администрации Феодосии Владимир Ким. Он подчеркнул, что волонтеров будут допускать только в светлое время суток и для ликвидации небольших очагов пожара.

Пожарные используют высокопроходимую технику для прокладывания рукавных линий, ранцевые огнетушители. Также создаются минерализованные полосы для сдерживания огня.