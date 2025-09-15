Зеленский пригрозил России ударами по порту Усть-Луга

Зеленский не исключил нанесения ударов по порту Усть-Луга в Ленинградской области, откуда отравляются танкеры с нефтью и другими грузами. Об этом он заявил в своем видеоролике.

Киевский главарь похвалил недавние террористические удары ВСУ по нефтяному терминалу в Приморске Ленинградской области. И поблагодарил СБУ. Он сказал, что рад "существенным повреждениям".

Атака на Приморск произошла в ночь на 12 сентября. Целью врага были нефтеналивные терминалы, корабли и инфраструктура региона. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, на одном из танкеров начался пожар, однако его оперативно удалось потушить. Порт Приморск — крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтике. Он расположен в 5 км юго-восточнее Приморска.

Характерно, что Зеленский прямо заявил, что "наши диверсанты держат под прицелом порт в Усть-Луге, впрочем, как и все другие точки выхода Москвы на мировые рынки". Подтвердив тем самым, что его режим является орудием Запада в геополитической борьбе против России, одной из главных целей которых является закрыть России доступ к морям. За выход к морю на западных рубежах Россия вела несколько войн в XVI-XVIII вв.