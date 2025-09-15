Приставы опечатали подземный паркинг в центре Екатеринбурга

Судебные приставы приостановили деятельность паркинга в центре Екатеринбурга из-за нарушений пожарной безопасности.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, речь идет о паркинге, расположенном в подземных помещениях жилого многоквартирного дома на улице Радищева, 33. В соответствии с решением Ленинского районного суда Екатеринбурга его деятельность приостановлена на 25 суток.

Судебные приставы выехали в адрес и опечатали двери в данном помещении.

Напомним, недавно приставы закрыли торговый центр "Империал" в Новоуральске. Причиной также стали нарушения пожарной безопасности.