Без сюрпризов: на выборах ни один регион России не сменил руководителя

В России закончился Единый день голосования, который продолжался (в большинстве регионов) три дня. 20 субъектов избирали прямым голосованием глав и губернаторов. Во всех случаях без исключения победили действующие руководители (избранные ранее или назначенные врио президентом). Интрига была разве что в количестве голосов, с которым кандидаты от власти побеждали.

Интересно, что максимальный результат – 89,5% (пока обработано не 100% голосов) – у главы (раиса) Татарстана Рустама Минниханова. И это при том, что в республике голосование проходило в один день, а не в три, как в других регионах.

Результат выше 80% показали еще семь глав регионов, в том числе Александр Хинштейн (Курская область), Вениамин Кондратьев (Краснодарский край), Александр Дрозденко (Ленинградская область), Евгений Солнцев (Оренбургская область), Михаил Развожаев (Севастополь), Юрий Слюсарь (Ростовская область) и Мария Костюк (Еврейская автономная область). Костюк стала единственной женщиной-главой региона в России.

Результаты лишь немногим выше 60% показали Владимир Солодов (Камчатский край), Александр Дронов (Новгородская область), Денис Паслер (Свердловская область) и Игорь Кобзев (Иркутская область).

Также результаты дистанционного голосования (ДЭГ), которое применялось в 24 регионах, подвело Минцифры.

По данным ведомства, явка на ДЭГ составила 90,54%, проголосовали более 1,5 млн человек. 44% избирателей, голосовавших дистанционно, - это люди в возрасте 35-50 лет. 66% голосовавших – женщины. Больше всего дистанционно голосовала Свердловская область (238 тыс.), Ростовская область (232 тыс.) и Чувашия (186 тыс.).