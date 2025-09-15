Гольдштейн лидирует на выборах главы Коми

И.о. главы Коми Ростислав Гольдштейн лидирует на выборах главы республики.

По последним данным республиканской избирательной комиссии, результат Гольдштейна – 70,04% (163 тыс. 75) голосов. На втором месте – Татьяна Саладина с показателем в 11,01% (25 тыс. 624) голосов.

5 ноября 2024 г. теперь уже экс-глава Коми Владимир Уйба объявил в видеообращении к жителям региона о своей отставке. В тот же день Путин встретился с губернатором Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном и назначил его временно исполняющим обязанности главы Коми.