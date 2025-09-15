Эксперты: россиян массово обманывают на заработке за лайки в Telegram

В Telegram наблюдается резкий рост мошенничества с оплатой за лайки на товары в маркетплейсах.

По словам экспертов, количество таких атак со стороны злоумышленников увеличилось в два раза. В "ОТП банке" заявили, что за июль-август до 45% случаев мошенничества связано с фиктивным заработком через отзывы. Аферисты создают фальшивые аккаунты, группы и даже используют ботов для автоматизации процесса.

Пользователи получают сообщения от новых аккаунтов с предложением заработать, просто ставя лайки. На начальном этапе мошенники выплачивают небольшие суммы (около 300 руб.), чтобы создать иллюзию легкого заработка. Затем, как только жертва начинает выполнять больше заданий, ей предлагают выкупать товары, обещая возврат с прибылью.

В заключение система отказывает в выводе средств без выполнения дополнительных заданий. Жертвы, уже вложившие деньги, продолжают платить, надеясь вернуть свои средства, но в итоге теряют все.

Подобные схемы не ограничиваются маркетплейсами, но охватывают бронирование отелей и туристические услуги. Удаленный заработок привлекает широкий круг людей, включая студентов и пенсионеров, сообщают "Известия".

Напомним, в текущем году зафиксировано около 37 тыс. преступлений по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации. По данным МВД, преступниками могут быть как хакеры, так и сотрудники банков, ведомств и прочих организаций.