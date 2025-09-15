Спрос на авиабилеты в Китай на фоне введения безвиза вырос почти вдвое

После введения с 15 сентября безвизового режима для россиян при поездках в Китай, спрос на авиабилеты в эту страну увеличился почти в два раза.

По данным сервиса "Яндекс Путешествия", с момента объявления о безвизовом режиме количество купленных авиабилетов выросло в 1,9 раза. Сервис путешествий "Туту" сообщил, что продажи авиабилетов в КНР с 15 сентября по 31 декабря 2025 года выросли на 34% по сравнению с 2024 годом. В "Авиасейлс" заявили, что количество поисков билетов из РФ увеличилось на 350% по сравнению со средними значениями последнего месяца.

Как заявил соруководитель комитета по въездному туризму Российского союза туриндустрии Александр Мусихин, в настоящее время авиасообщение между двумя странами насчитывает около 150 рейсов в неделю из различных городов, выполняемых разными авиакомпаниями. Окончательная динамика турпотока будет зависеть от развития полетных программ и цен на авиабилеты в Китай, сообщают "Известия".

Кроме того, объявление безвизового режима подняло огромную волну интереса россиян к турам в КНР. Спрос на них вырос в три раза, доля путевок в Китай за неделю увеличилась до 3,9% от общего числа бронирований.