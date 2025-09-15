Бизнес выступил против поправок в УК от Минцифры

Ассоциация больших данных (АБД), объединяющая "Яндекс", VK, "Сбербанк", "Газпромбанк", "Т-Банк", "Россельхозбанк", "МегаФон", "Ростелеком", Qiwi, "Ббилайн", МТС, Фонд "Сколково", Аналитический центр при правительстве, ВТБ, "Авито", Центр стратегических разработок, подготовила замечания к проекту закона, который вносит поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Автор инициативы - Минцифры. Законопроект вносит поправки в несколько статей Уголовного кодекса и определение ИИ — это "комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека".

В АБД заявили, что предлагаемое понятие ИИ абстрактно и частично изменяет уже имеющееся в Национальной стратегии развития искусственного интеллекта. Введение легального определения в УК приведет к "охлаждающему" эффекту для развития технологий и непредсказуемому правоприменению. Отмечается, что в ближайшее время большинство приложений в интернете и устройств пользователей будут использовать технологии ИИ, а значит, почти любое преступление можно будет квалифицировать по предлагаемым отягчающим составам.

Даже обычный телефонный звонок в реальности уже может использовать какие-то технологии ИИ. Кроме того, включение понятия ИИ в УК может значительно снизить мотивацию разработчиков, указывает Ассоциация. Отмечается, что реальную опасность представляют преступления с использованием дипфейков, сообщает Forbes.