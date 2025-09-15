Хинштейн лидирует на выборах губернатора Курской области

5 декабря 2024 года Хинштйен был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.

Депутат Курской областной думы Алексей Томанов (ЛДПР) набирает 5,56% голосов, депутат Курской облдумы Алексей Бобовников (КПРФ) – 5,32%. Кандидат от "Справедливая Россия – За правду", депутат Курской облдумы Геннадий Баев набирает 2,79%, сообщают "Ведомости".




