Хинштейн лидирует на выборах губернатора Курской области
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ("Единая Россия") набирает 85,67% голосов после обработки 3,62% протоколов.
Депутат Курской областной думы Алексей Томанов (ЛДПР) набирает 5,56% голосов, депутат Курской облдумы Алексей Бобовников (КПРФ) – 5,32%. Кандидат от "Справедливая Россия – За правду", депутат Курской облдумы Геннадий Баев набирает 2,79%, сообщают "Ведомости".
5 декабря 2024 года Хинштйен был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.