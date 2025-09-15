Медведев: Страна не может существовать без власти

Страна не может существовать без власти.

Об этом сообщил зампред Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Так он отреагировал на итоги единого дня голосования (ЕДГ). "Если власть начинает "сыпаться" – быть беде. Мы знаем, наша страна через это проходила, особенно в 90-е годы", – указал он.

Медведев отметил, что власть начинается снизу – с муниципального, регионального уровней и глав субъектов, сообщает РИА "Новости".

Ранее МВД России заявило, что оппозиция из-за рубежа пыталась сорвать выборы в единый день голосования. Оппозиционные силы призывали сторонников одновременно приходить на избирательные участки в полдень, чтобы спровоцировать очереди на входе и возле урн.