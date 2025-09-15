Польша заявила об отсутствии взрывчатки в нарушивших пространство страны БПЛА

Беспилотные летательные аппараты, пересекшие воздушное пространство Польши 10 сентября, не несли взрывчатку.

Как заявил The Guardian министр иностранных дел Радослав Сикорский, они оказались "пустышками". По его словам, Россия, таким образом, могла проверять реакцию НАТО на подобные действия. Глава ведомства отверг предположения о том, что воздушная оборона Польши не была готова к инциденту.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.