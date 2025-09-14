Железнодорожники завершили восстановительные работы на путях в Орловской области

Железнодорожники завершили восстановительные работы на втором пути участка Малоархангельск – Глазуновка Орловской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РЖД.

В настоящее время движение поездов на перегоне осуществляется по обоим путям в штатном режиме. За поездами, которые задерживаются в пути следования, установлен диспетчерский контроль.

Организовано информирование пассажиров. На вокзалах Курска, Орла, а также Курском, Киевском, Павелецком и Восточном вокзалах столицы выделен дополнительный персонал для помощи пассажирам.

13 сентября в результате взрыва на железнодорожных путях в Орловской области погибли два человека, еще один был госпитализирован. 14 сентября стало известно о его смерти. Все погибшие были сотрудниками Росгвардии.

ЧП произошло на границе Орловской и Курской областей – на перегоне Малоархангельск – Глазуновка. Курский Минтранс направил к месту происшествия 18 автобусов, чтобы доставить домой пассажиров, направлявшихся в Курск (457 человек, в том числе 51 ребенок).