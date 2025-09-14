Симеоновский крестный ход стартовал из Алапаевска от храма Александра Невского

Сегодня из возрожденной святыни – храма святого благоверного князя Александра Невского в Алапаевске стартовал Симеоновский крестный ход - одно из самых протяженных молитвенных шествий в России. Божественную литургию перед началом большого пути возглавил епископ Алапаевский и Ирбитский Сергий в сослужении с настоятелем храма святого благоверного князя иерей Владислав Першин.

«Сегодня, как и много лет назад, наш храм стал точкой притяжения для участников Симеоновского крестного хода. Это очень здорово. Это в определенной степени символизирует постепенное возрождение духовности, постепенное возрождение в людях веры, ответственности за и свои жизни и за жизни тех людей, которые окружают и в целом за ответственность за наше государство, потому что наше государство без православной веры оно не будет существовать в принципе», - отметил отец Владислав.

В путь из Алапаевска в день Церковного новолетия и Августовской иконы Пресвятой Богородицы в путь вышли около 80 человек, чтобы за 10 дней преодолеть 190 километров пути. Уже 25 сентября участники крестного хода вместе с тысячами паломников будут праздновать перенесения мощей святого Праведного Симеона в духовной столице Урала Верхотурье.





Для участии в шествии люди приехали со всех уголков России: Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Карачаево-Черкессии, Алтайского и Пермского края, Тюменской и Свердловской области. Весь путь крестоходцы пройдут под защитой двух икон - небесной покровительницы Екатеринбурга — святой Екатерины и покровителя духовной столицы Урала и Сибири — праведного Симеона Верхотурского.

«Сегодня в путь вышло порядка 80 человек, но на всём протяжении пути число будет меняться. Самый сложный такой, ну и самый хороший, самый благодатный, что ли правильно сказать, участок, это Семенова тропа. Там обычно бывает примерно 120 и больше человек. Мы пройдем пять монастырей и, наверное, больше 10 храмов. Уже несколько лет наш крестный ход поддерживает фонд Святой Екатерины. Большое им за это спасибо», — отметил исполнительный директор Уральского патриотического общества имени святителя Николая Чудотворца, организатор Симеоновского крестного хода Олег Морозов.

Стоит отметить, что крестоходцы идут той самой дорогой, которой паломники шествовали еще 100 лет назад: а это лес, болота, сложные тропы. Традиция Свято-Симеоновского крестного хода зародилась более 300 лет назад, когда в 1704 году мощи Симона Верхотурского перенесли из Меркушино в Верхотурский Свято-Николаевский монастырь. Тогда же и сформировался первый вариант маршрута. А в 1914 году он значительно увеличился благодаря императорской семье: в этот год мощи святого перенесли в огромный Крестовоздвиженский собор, строительство которого было приурочено к 300-летию царствования Богохранимого Дома Романовых.

С приходом к власти большевиков традиция была прервана — мощи были изъяты, а возвращены Русской православной церкви только в 1989 году.