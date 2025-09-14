В результате схода тепловоза в Ленинградской области погиб машинист

В результате схода с рельсов одиночного тепловоза вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленобласти погиб машинист, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Мужчину зажало в кабине, после деблокировки скончался в машине "скорой". Проводятся проверочные действия и организуются восстановительные работы в связи со сходом с рельсов.

В Октябрьской железной дороге сообщили, что семье погибшего машиниста тепловоза в Ленинградской области будет оказана необходимая помощь. Компания выражает глубокие соболезнования семье погибшего.