Политика За рубежом
Фото: Reuters/Corinna Kern

Польские вооруженные силы не нашли подтверждений нарушения воздушного пространства

Польские вооруженные силы не нашли подтверждений предполагавшегося в субботу нарушения воздушного пространства Польши, из-за которого в небо поднимали самолеты ВВС, сообщают РИА Новости со ссылкой на оперативное командование.

"В связи с военной активностью 13 сентября 2025 года, связанной с угрозой нарушения нашего воздушного пространства, сообщаем, что были приняты все доступные меры для подтверждения показаний радиолокационных систем о возможном нарушении воздушного пространства Польши. Принятые меры не подтвердили показаний радиолокационных систем и, следовательно, нарушения воздушного пространства Польши", - сказано в сообщении.

В командовании пояснили, что записи систем могли быть связаны с погодными условиями, "но потребовали реакции в связи с наличием объектов вблизи границы". "Аналогичная ситуация произошла вчера в Румынии, где также были зафиксированы показания радиолокационных систем и была задействована система противовоздушной обороны".

Накануне в Польше в небо были подняты самолеты из-за активности БПЛА в приграничных районах Украины. В стране привели в максимальную степень готовности средства ПВО. Через несколько часов они вернулись к штатному режиму работы.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.

В свою очередь начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.

Теги: Польша, воздушное пространство


