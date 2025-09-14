Бывшего заместителя начальника тыла Главного командования внутренних войск МВД России Владимира Панова отправили в СИЗО

Согласно карточке уголовного дела, меру пресечения Панову избрали 3 сентября, решение в настоящее время обжаловано.

"Постановлением 235-го гарнизонного военного суда в отношении Панова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении

Бывшего заместителя начальника тыла Главного командования внутренних войск МВД России Владимира Панова отправил в СИЗО военный суд в Москве по делу о получении взятки, сообщают РИА Новости .



