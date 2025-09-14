Скончался росгвардеец, пострадавший при подрыве железнодорожных путей в Орловской области

Раненный при подрыве железнодорожных путей в Орловской области сотрудник Росгвардии скончался в больнице, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

"К сожалению, пришли плохие новости из больницы – скончался раненый росгвардеец. Правительство Орловской области окажет необходимую помощь семьям наших бойцов", - сообщил он.

Ранее сообщалось, что 13 сентября в результате взрыва на железнодорожных путях в Орловской области погибли два человека, еще один был госпитализирован. Все погибшие были сотрудниками Росгвардии.

ЧП произошло на границе Орловской и Курской областей – на перегоне Малоархангельск – Глазуновка. Курский Минтранс направил к месту происшествия 18 автобусов, чтобы доставить домой пассажиров, направлявшихся в Курск (457 человек, в том числе 51 ребенок).