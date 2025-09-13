За два дня явка на выборах губернатора Свердловской области составила 31%

К концу второго дня голосования на выборах губернатора Свердловской области явка не дотянула даже до одной трети от общего числа избирателей в регионе: на 20 часов по местному времени она составила 31,04%, это данные областной избирательной комиссии.

В столице региона явка и того ниже: только каждый четвертый избиратель воспользовался активным избирательным правом – 25,06%. Причем данные приводятся с учетом дистанционного электронного голосования, а в нем в первый день голосования (пятница, 12 сентября) явка по Свердловской области, согласно данным Минцифры, составляла 71%.

В целом и такая невысокая явка уже превышает популярность выборов губернатора в 2022 году. Тогда выборы шли один день и на них явилось только 28,47% от общего числа избирателей. В этот же раз выборы трехдневные, и впереди еще основной день голосования.