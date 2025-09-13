В Москве снова не будет салюта на День города
В Москве в этом году снова не будет салюта в День города. Мэр столицы Сергей Собянин отрицательно ответил на вопрос журналистов о том, ждать ли горожанам и гостям города сегодня фейерверк, передает РИА Новости.
Сегодня Москва отмечает 878 день рождения.
В последний раз салют в честь столицы запускали в 2022 году в парке Горького.
Салют теперь не устраивают и на Новый год. Городские власти объясняют это необходимостью обеспечивать безопасность в условиях СВО и нецелесообразностью расходов.