В Москве снова не будет салюта на День города

В Москве в этом году снова не будет салюта в День города. Мэр столицы Сергей Собянин отрицательно ответил на вопрос журналистов о том, ждать ли горожанам и гостям города сегодня фейерверк, передает РИА Новости.

Сегодня Москва отмечает 878 день рождения.

В последний раз салют в честь столицы запускали в 2022 году в парке Горького.

Салют теперь не устраивают и на Новый год. Городские власти объясняют это необходимостью обеспечивать безопасность в условиях СВО и нецелесообразностью расходов.