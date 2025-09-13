В Лондоне проходит многотысячный антиправительственный марш правых сил

В Лондоне проходит масштабная акция протеста правых сил "Объединим королевство". Шествие сторонников консервативных и ультраправых движений направилось к правительственному кварталу Уайтхолл.

Участники протестуют против текущей политики кабинета министров Кира Стармера, его миграционной стратегии и ограничений свободы слова. Оперативными новостными поводами стали размещения мигрантов-нелегалов в отелях за государственный счет и назначение на пост министра внутренних дел женщины-мусульманки Шабаны Махмуд.

Guardian со ссылкой на полицию сообщает, что митинг "Объединим королевство" собрал около 110 тыс. человек, и некоторые из них нападали на сотрудников правоохранительных органов. При этом сами организаторы заявляют, что им удалось собрать более миллиона сторонников.

При этом параллельно в столице королевства проходит и антинационалистский марш "Дадим отпор расизму!". Он собрал гораздо более скромную аудиторию – около 5 тыс. человек по оценкам полиции. При этом марш правых сил буквально окружил митинг своих идеологических противников.