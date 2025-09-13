Украинский беспилотник атаковал промышленное предприятие в Губахе

Украинский беспилотник атаковал одно из промышленных предприятий в Губахе – городе в 120 км к северо-востоку от Пермии, об инциденте сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

"Только что на одно из промышленных предприятий Губахи был совершен прилет вражеского беспилотника. Пострадавших нет. Предприятие работает в штатном режиме. На месте работают оперативные службы. Безопасности жителей ничего не угрожает", - сообщил губернатор.

Он призвал жителей региона не публиковать фото и видео беспилотников. "Размещая в социальных сетях такую информацию, вы помогаете врагу, который предпринял очередную жалкую попытку нас запугать", - пишет Махонин.

Ранее в регионе объявлялся режим "беспилотной опасности", власти объясняли это тем, что атаки беспилотников фиксируются в соседних регионах (Удмуртии и Башкирии).

Губаха находится в 1,5 тыс. км от ближайшей границы с Украиной.

Сегодня в Пермском крае проходят выборы губернатора.