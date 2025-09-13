Путин поздравил Москву и Собянина с успехом: "Дело не в деньгах"

Президент России Владимир Путин сегодня приехал в парк "Зарядье" в Москве, чтобы поздравить столицу с 878 днем рождения. Также в сопровождении мэра города Сергея Собянина и главы Роскосмоса Дмитрия Баканова глава государства открыл Национальный космический центр (НКС), где планируется разместить Центр управления полетом будущей российской национальной космической станции.

Офис НКС расположен на западе столицы, тужа переедут сотрудники Роскосмоса, частных компаний, имеющих отношение к космической сфере, и представители NASA в России.

В поздравлении же столице Путин много хвалил Собянина. "Конечно, я знаю, коллеги из других регионов послушают и скажут, ну, конечно, у него [Собянина] там денег больше всего в России. Денег всегда и везде не хватает. Денег много, но так и хозяйство большое. Денег всегда не хватает. Вопрос в выборе приоритетов. И команде действующего мэра Москвы это удается".

Также Владимир Путин открыл движение по новому участку Троицкой линии метро от станции "Новаторская" до станции "ЗИЛ".