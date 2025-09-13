Жители Свердловской области сообщают об смс о режиме "Беспилотной опасности"

Жители Свердловской области начали получать смс-сообщения от МЧС об объявлении в регионе режима "Беспилотной опасности". "Возможны ограничения мобильной связи", - говорится в сообщении.

Ранее Министерство территориальной безопасности Пермского края сообщило о введении такого режима "в связи с фиксацией инцидентов с участием БПЛА в соседних регионах". Росавиация ранее вводила ограничения в аэропортах Ижевска (Удмуртия) и Уфы (Башкирия). Башкирия соседствует как с Пермским краем, так и со Свердловской областью.

Во всех перечисленных регионах сегодня проходят выборы различных уровней, выборы проводятся в том числе в формате дистанционного электронного голосования, для которого нужен интернет (в том числе мобильный). В Башкортостане это выборы депутатов муниципалитетов, а в Пермском крае и Свердловской области выбирают руководителей регионов.