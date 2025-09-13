В Пермском крае объявлен режим "беспилотной опасности"

В Пермском крае объявлен режим "беспилотной опасности", сообщило Министерство территориальной безопасности региона.

"В связи с фиксацией инцидентов с участием БПЛА в соседних регионах в Пермском крае 13 сентября объявлен режим "беспилотной опасности". Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности для предотвращения возможных угроз", - говорится в сообщении ведомства. Граждан попросили быть бдительными и не поддаваться панике.

Ранее Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов в Ижевске (Удмуртия) и Уфе (Башкирия). Оба региона граничат с Пермским краем. Также ограничения вводились в самарском аэропорту Курумоч, но к данному моменту они сняты.

Между тем, жители Свердловской области сообщают, что от МЧС приходят смс-сообщения об объявлении в регионе режима "Беспилотной опасности". "Возможны ограничения мобильной связи", - говорится в сообщении.

Во всех перечисленных регионах сегодня проходят выборы различных уровней, выборы проводятся в том числе в формате дистанционного электронного голосования, для которого нужен интернет (в том числе мобильный). В Башкортостане это выборы депутатов муниципалитетов, а в Пермском крае и Свердловской области выбирают руководителей регионов.