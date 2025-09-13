Возбуждено восемь уголовных дел по ЧП на выборах - Памфилова

В российских регионах сегодня второй день выборов. Полиция получила 228 сообщений о происшествиях, так или иначе связанных с выборами, сообщила журналистам председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Она добавила, что было возбуждено восемь уголовных дел, в основном это "ложные минирования".

"У нас за последние сутки в территориальные органы МВД поступило 228 сообщений о происшествиях, связанных с выборами. Возбуждено восемь уголовных дел, большая часть из них — по заведомо ложным сообщениям об атаках терроризма", - сказала глава ЦИК.

Памфилова сообщила об атаках на портал Центризбиркома – более 130 тыс. с начала голосования, на инфраструктуру ДЭГ было совершено около сотни атак.

Выборы проходят в 81 регионе, в 21 регионе выбирают губернаторов, всего идет 5 тыс. выборных кампаний. Проголосовали уже более 10 млн избирателей.