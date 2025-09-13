Путин упростил правила репатриации в Россию

Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении программы содействия добровольному переселению соотечественников. Поправки упрощают процедуру получения статуса и переезда в РФ для граждан России, Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины.

Теперь для получения статуса соотечественникам этим гражданам больше не надо подтверждать знание русского языка. До сих пор для этого требовалось предоставить документы об образовании, полученном на территории СССР или в стране, где русский язык является одним из государственных. Также отменяется очное собеседование с комиссией, которая подтверждает знание языка.

Программа также дополнилась новыми категориями граждан, которые могут получить статус репатрианта: кто проживал в СССР в пределах границы РФ и имел советское гражданство. "Коммерсант" со ссылкой на миграционную службу МВД передает, что речь идет о соотечественниках, "родившихся и ранее проживавших на территориях новых субъектов РФ".