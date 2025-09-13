В Госдуме ужаснулись распорядку дня российских школьников

Председателя Госдумы Вячеслава Володина не устроила рекомендация от Минпросвещения по поводу времени на выполнение домашнего задания школьниками.

Ранее стало известно, что министерство ввело единые временные нормативы на выполнение домашнего задания. Для первоклассников – не более часа, для 2-3 классов – до полутора часов. Для всех остальных – от 2,5 до 3,5 часов ежедневно. При этом министр просвещения назвал эти нормативы правилами, их юридический статус из его слов определить нельзя.

И вот Володин (который ранее и поднимал вопрос времени на д/з) снова возмутился. Он выяснил, что озвученные нормативы являются рекомендательными.

"Причем предварительный анализ, проведенный Комитетом Государственной Думы по просвещению, показал, что разработанные в 2025 году Министерством рекомендации к вариантам расписания уроков не являются обязательными. Иными словами, 3,5 часа — это не максимум. Может быть больше. Проблемы остаются", - написал спикер в своем Telegram-канале. Он добавил, что к вопросу Госдума все равно в ближайшее время вернется.

Володин также прикинул, как может выглядеть распорядок дня старшеклассника (и ему не понравилось):

"Распорядок дня старшеклассника может выглядеть примерно так:

8.00-14.00 — учеба в школе;

14.00-16.00 — дорога домой и короткий отдых;

16.00-19.30 — выполнение домашней работы.

Исходя из этого получается, что фактически ученик совокупно с небольшим отдыхом и с учетом дороги до школы и обратно около 12 часов должен отдавать себя учебе. А где время на дополнительные занятия, секции, общение со сверстниками и семьей?! При такой нагрузке его просто нет. Это негативно сказывается на развитии и здоровье ребенка, его социализации. А также приводит к формальному выполнению домашнего задания. Особенно с учетом современных технологий — для этого много возможностей", - заключил Володин.