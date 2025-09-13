На выборах в российских регионах проголосовали уже около 10 миллионов человек - ЦИК

Около 10 миллионов избирателей уже проголосовали на выборах в российских регионах, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. Единый день голосования идет уже второй день и закончится в воскресенье, 14 сентября.

"С удовлетворением замечу, что первые сутки голосования (12 сентября – прим. ред.) прошли очень достойно, и хотелось бы, чтобы так спокойно эта кампания прошла до конца, и у нас не было бы повода разбирать происшествия и нарушения", - сказала глава ЦИК.

Всего в России проходит 5 тыс. выборных кампаний разного уровня.

Дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) воспользовались порядка 1,3 млн человек.

Возможностью проголосовать на экстерриториальных избирательных участках в Москве воспользовались 9 тысяч избирателей.

Со старта голосования зафиксировано более 130 тысяч атак на портал ЦИК России и порядка 100 атак на инфраструктуру ДЭГ, сообщила Памфилова.

За период избирательных кампаний в ЦИК России поступило 1070 обращений (55 – в первый день голосования). Из них: 876 о разъяснениях действующего избирательного законодательства; 194 о предполагаемых нарушениях законодательства о выборах.