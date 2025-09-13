Спрос россиян на туры в Китай после отмены виз вырос в три раза

Объявление безвизового режима между Россией и Китаем подняло огромную волную интереса россиян к турам в КНР. Спрос на такие туры вырос в три раза, доля путевок в Китай за неделю увеличилась до 3,9% от общего числа бронирований, говорится в совместном исследовании "Росгосстрах" и Travelata.

Аналитики отметили, что лидером спроса является курортный остров Хайнань – до 90% всех туров в Китай. Это направление было популярно у россиян и до отмены виз. Средняя стоимость отдыха здесь составляет 202 тыс. руб., передает ТАСС. Также россиянам интересы крупные города – Пекин, Шанхай. Поездки туда обойдутся дешевле, чем на курорт. В целом средняя стоимость тура в Китай составляет около 188 тыс. руб.

О взаимной отмене виз между Россией и Китаем стало известно во время визита Владимира Путина в Китай в конце августа. Там президент России принял участие в саммите ШОС и провел ряд двусторонних переговоров, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпинем. Ожидается, что в качестве эксперимента безвизовый режим будет действовать год, возможность его продления будет отдельно обсуждаться.