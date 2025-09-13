Россияне сообщили о первых осенних заморозках

На востоке Московской области сегодня ночью температура воздуха опустилась чуть-чуть ниже нулевой отметки, об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. При этом в Москве ночью было около 6 градусов с отметкой плюс – это самый низкий показатель с начала осени.

Также о заморозках сообщили и жители Среднего Урала. Ночью термометры также опускались ниже нулевой отметки, и утром многие садоводы обнаружили, что осенние цветы "прихвачены" морозом.

Между тем, в некоторых регионах ночные (да и дневные) температуры уже давно опускаются ниже нуля, например, в Оленёкском районе Якутии. По прогнозу, ближайшей ночью там будет около шести градусов мороза и возможен снег. При этом в районе есть проблемы с отоплением, на них накануне Генпрокурору пожаловалась депутат Госдумы Сардана Авксентьева.