На Камчатке снова сильное землетрясение

На Камчатке произошел сильный афтершок – повторный толчок после летнего землетрясения. Сам он был магнитудой 7,4 балла в эпицентре, эпицентр находился на расстоянии около 100 км от Петропавловска-Камчатского.

"Специалисты приступили к осмотру социально значимых объектов и жилого фонда после сильного афтершока. Все службы переведены в режим повышенной готовности. <…> В краевой столице толчки ощущались в 4-6 баллов. Объявлена угроза цунами. Просим быть особенно внимательными при посещении Халактырского пляжа и других цунами-опасных районов", - обратился к жителям и туристам губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Он добавил, что пока информации о разрушениях и серьезных повреждениях нет.

Землетрясение магнитудой 8,8 балла произошло на Камчатке 30 июля. Оно вызвало цунами, также повреждения получили многие здания и сооружения, в том числе жилые дома. При этом жертв и пострадавших не было. Это самое мощное землетрясение в регионе за последние 70 лет. Одновременно проснулись и активно начали извергаться многие камчатские и курильские вулканы.