Методики Астраханской наркологической службы изучают коллеги из других регионов

Астраханской наркологической службе в эти дни исполняется 40 лет. За это время она стала одним из ключевых звеньев в системе регионального здравоохранения, а также инициатором многих нововведений всероссийского масштаба.

С 2019 года наркологическая служба Астраханской области реализует программу комплексного сопровождения граждан, находящихся под угрозой лишения родительских прав. По данным регионального минздрава, за этот период 400 детей удалось сохранить в родных семьях.

Как пояснила главврач областного наркодиспансера Татьяна Улезко, нарколого-психиатрическая служба также работает в направлении психологической адаптации бойцов к мирной жизни и их интеграции в общество. Врачами разработаны методики и техники, которые помогают военнослужащим, членам их семей справиться со стрессом без последствий для психического, ментального и физического здоровья.

В Астрахани состоялась научно-практическая конференция, посвященная вопросу восстановления психологического состояния участников СВО и их семей. Медицинские специалисты, прибывшие из всех регионов страны, делились личными практиками. Новые инициативы будут рассмотрены комиссией Госсовета по поддержке ветеранов СВО и их близких, которую возглавляет губернатор Игорь Бабушкин.

«Сегодня поддержка наших бойцов – это приоритет для всей страны. Для них должны быть созданы все условия для скорейшей адаптации к мирной жизни, восстановления физического и психологического здоровья», - сказал, обращаясь к медикам, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Астраханская область первой в стране ввела ограничения на безрецептурную продажу лекарственных препаратов. На 5 лет раньше, чем по стране был учрежден региональный День трезвости. Результаты комплексной работы уже очевидны - так, в последние годы количество больных наркоманией в регионе снизилось на 80%, а алкоголизмом – на 60%.

Особо отличившимся медикам за высокий профессионализм губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин вручил почетные грамоты и благодарственные письма.