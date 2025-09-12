Владимир Зеленский предложил спецпосланнику Киту Келлогу квартиру и гражданство Украины

Владимир Зеленский предложил спецпосланнику американского президента Дональда Трампа Киту Келлогу квартиру и гражданство Украины.

"Хочу особо поблагодарить генерала Келлога. Действительно, раньше мы этого не знали, но оказалось, что в США есть ПВО не хуже, чем Patriot. Об этом действительно говорят всякий раз, когда вы здесь. Когда вы в Киеве, киевляне точно могут немного выспаться. <… > Я готов предоставить генералу Келлогу гражданство. Все, что надо, квартиру, все, что надо", — приводят его слова РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что Келлог приехал в Киев. О сроках визита пока не сообщается.